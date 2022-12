Lang nach Rang elf aussichtsreich im Olympia-Ranking

Die deutschen Gewichtheber haben bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien ihr erstes Erfolgserlebnis gefeiert. In der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm war Max Lang vom AC Mutterstadt in der B-Gruppe am Start und belegte dort den fünften Platz. In der Teildisziplin Reißen schaffte er am Samstag (Ortszeit) in Bogota 146 Kilogramm und im Stoßen 180 Kilogramm.

Bogota - In der Gesamtwertung reichte diese Leistung zu Rang elf. Da es in der A-Gruppe viele ungültige Versuche gab, positionierte Lang sich damit vor den verbleibenden sechs Wettkämpfen bis Paris aussichtsreich im Ranking für die Olympischen Spiele 2024.

„Nach dem Wettkampf der A-Gruppe ist Max insgesamt Elfter geworden, eine sehr gute Platzierung“, sagte Bundestrainer Almir Velagic erfreut über den Erfolg des 30 Jahre alten Sportsoldaten. „Da einige Nationen, anders als dann bei Olympia erlaubt, zwei Heber am Start hatten, ist Max sogar Neunter und wäre damit momentan für Paris 2024 qualifiziert“, erläuterte Velagic.

Der Coach war froh, dass es nach dem coronabedingten Ausfall von Simon Brandhuber (Speyer) und dem verpatzten Wettkampf von Sabine Kusterer (Karlsruhe) bei der WM endlich mal positive Nachrichten aus dem deutschen Lager gab. „Insgesamt war es ein Super-Wettkampf von Max. Er hat hier in Kolumbien schon gezeigt, dass auch er einen Sprung nach vorn machen kann“, lobte Velagic seinen Schützling. dpa