Lastwagen mit mangelhaft gesicherten Kartoffeln gestoppt

LKW stehen auf dem Parkplatz einer Rastanlage. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat in Kaiserslautern einen Lastwagen mit 25 Tonnen mangelhaft gesicherten Kartoffeln aus dem Verkehr gezogen. Beim Öffnen der seitlichen Planen seien Kartoffeln teilweise von der Ladefläche gefallen, teilten die Beamten am Freitag mit. Außerdem habe die Ladung die zulässige Gesamtbreite von 2,5 Metern überschritten. Der 33-jährige Fahrer habe nach der Kontrolle am Donnerstag seinen Lastwagen auf einem Parkplatz abstellen müssen.

Kaiserslautern - Die Weiterfahrt sei ihm so lange untersagt worden, bis er die Kartoffeln korrekt gesichert habe. Dem Fahrer sowie dem Transportunternehmen drohe eine Anzeige. dpa