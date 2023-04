Laufendes Wasser in Gewächshaus löst Erdrutsch aus

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Laufendes Wasser in einem Gewächshaus hat in Trechtingshausen einen Erdrutsch auf die Bundesstraße 9 ausgelöst. Am frühen Morgen sei im Landkreis Mainz-Bingen eine Menge Erde mitsamt kleinerer Bäume von einem Hang auf zwei parkende Autos gestürzt, teilte die Polizei in Bingen am Mittwoch mit. Der Boden sei durch die Bewässerung des an der Hangkante gelegenen Gewächshauses völlig durchnässt gewesen.

Trechtingshausen - Die Fahrzeuge seien nur leicht beschädigt worden.

Die Beamten konnten das laufende Wasser den Angaben zufolge abstellen und nach einer kurzzeitigen Evakuierung der Bewohner auch eine Entwarnung für die angrenzenden Häuser geben. Die Bundesstraße von Bonn nach Speyer musste für die Sicherung des Hangs zeitweilig ganz gesperrt werden. dpa