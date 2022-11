Lautern will Sieg vor WM-Pause: „Düsseldorf hat den Druck“

Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster zeigt mit dem Finger. © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Nach bislang sechs Punkten aus der Englischen Woche geht Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern nicht mehr mit dem ganz großen Druck in sein letztes Spiel der Vorrunde am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf. Nach einem 3:2 bei Arminia Bielefeld und dem 2:0 unter der Woche gegen den Karlsruher SC haben sich die Roten Teufel mit 26 Punkten vorerst in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt.

Kaiserslautern – „Ich freue mich über die 26 Punkte. Wir haben jetzt aber noch eine Aufgabe vor der Brust und wollen in Düsseldorf nach Möglichkeit gewinnen, um dann auch eine gute Vorrunde etwas genießen zu können“, sagte Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster nach dem Südwestderby gegen den KSC am Dienstag.

Für FCK-Kapitän Jean Zimmer ist die Reise nach Düsseldorf derweil eine besondere. Bevor der 28 Jahre alte Abwehrspieler 2021 zurück nach Kaiserslautern wechselte, spielte er drei Jahre für die Fortuna. „Ich habe dort noch sehr viele Freunde in der Mannschaft, aber auch im Umfeld. Ich freue mich auf das Spiel“, erzählte Zimmer im Vorfeld der Partie bei seinem Ex-Club. „Düsseldorf hat den Druck, zu Hause gegen einen Aufsteiger gewinnen zu müssen. Wir können dort wieder gut stehen und auf unsere Chance lauern.“ Am Freitagabend kann sich der FCK noch einmal auf eine große Unterstützung seiner Anhänger setzen. Rund 6000 Fans reisen mit. dpa