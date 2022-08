Lebensmittelkontrolle stellt Ergebnisse vor

Im vergangenen Jahr haben Lebensmittelkontrolleure in Rheinland-Pfalz mehr als 25.000 Überprüfungen durchgeführt. Dabei seien mehr als 18.000 Proben entnommen und anschließend in den Laboren des Landesuntersuchungsamtes untersucht worden, wie das Umweltministerium mitteilte. Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) stellt die neuen Ergebnisse der Lebensmittelkontrolleure an diesem Donnerstag (9.

Mainz - 30 Uhr) zusammen mit Vertretern des Landesuntersuchungsamts in Mainz vor.

In den beiden Jahren zuvor hatte gut jede zehnte untersuchte Probe Anlass für eine Beanstandung gegeben. Grund waren zu einem weit überwiegenden Anteil falsche oder irreführende Kennzeichnungen. Der Anteil von gesundheitlich kritischen Fällen an den untersuchten Proben blieb aber im Promillebereich.

Das Landesuntersuchungsamt ist auch für die Überwachung der Tiergesundheit zuständig. Rund 250.000 Proben von Tieren hat es 2021 untersucht. Ziel war es, ein Auftreten von Tierkrankheiten frühzeitig zu erkennen und damit die Gesundheit von Tier und Mensch zu schützen. dpa