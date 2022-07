Leibniz-Forschungsinstitut für Archäologie wird erweitert

Das Leibniz-Forschungsinstitut Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) in Mainz soll nach dem Wunsch von Wissenschaftlern erweitert werden. Künftig soll das Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA) in Schleswig dazugehören. Eine entsprechende Stellungnahme habe der Wissenschaftsrat am Montag abgegeben, teilten der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) und der schleswig-holsteinische Forschungs- und Kulturstaatssekretär Guido Wendt (CDU) mit.

Mainz - „Die Stellungnahme des Wissenschaftsrats bietet eine hervorragende Grundlage für die anstehende Entscheidung der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern über die Umsetzung der Maßnahme“, sagte Hoch.

Das Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie wurde im September 2008 gegründet und ist derzeit eine selbstständige Abteilung der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf in Schleswig. Es befasst sich mit archäologischer Forschung in Skandinavien, dem Baltikum, dem nördlichen Mitteleuropa und Nordrussland sowie auf Inseln in West- und Nordwesteuropa. dpa