Leichenfund bei Brand in Landau

Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bei der Evakuierung eines brennenden Mehrfamilienhauses in Landau (Pfalz) ist eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Tod der 54-Jährigen nicht durch das Feuer verursacht worden. Ermittlungen der Kriminalpolizei am Tatort zusammen mit einem Notarzt würden auf einen natürlichen Tod hindeuten, hieß es. Dafür spreche auch, dass die Wohnung der Frau unterhalb des brennenden Dachgeschosses liege.

Landau - Die Staatsanwaltschaft sei eingebunden, und es werde wahrscheinlich eine Obduktion angeordnet, sagte ein Sprecher der Polizei Landau.

Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen und hatte einen Bewohner der Dachgeschosswohnung leicht verletzt. Die zehn Bewohner des Gebäudes und umstehender Häuser wurden in Sicherheit gebracht. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich, das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Zur Ermittlung der zunächst ungeklärten Brandursache werde ein Sachverständiger eingesetzt. dpa