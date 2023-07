Lewentz will 2025 den Staffelstab als SPD-Chef übergeben

Roger Lewentz. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Im Frühjahr 2026 soll ein neuer Landtag in Rheinland-Pfalz gewählt. Nur wenige Monate vor der Wahl will die SPD ihre neue Parteispitze küren. Dann gibt Roger Lewentz endgültig sein Amt als SPD-Chef ab.

Mainz - Die rheinland-pfälzische SPD strebt 2025 eine Erneuerung der Parteispitze an. Der amtierende Parteichef Roger Lewentz kündigte am Freitag in Mainz an, auf dem Landesparteitag im November erneut und ein letztes Mal für das Amt zu kandidieren. Bei einer Bestätigung im Amt werde er den Wechsel im Landesvorsitz einleiten und vorbereiten, sagte der 60-Jährige.

Er habe in den vergangenen Monaten viel Zustimmung und Aufforderungen aus allen Teilen des Landes bekommen, SPD-Chef zu bleiben, begründete Lewentz seine Entscheidung. Die rheinland-pfälzische SPD habe eine Tradition mit sehr langen Amtszeiten ihrer Vorsitzenden, sagte der 60-Jährige mit Blick auf seine Vorgänger Rudolf Scharping und Kurt Beck. Daher müsse ein Wechsel sehr gut vorbereitet werden. Diese Kontinuität sei ein Zeichen für Geschlossenheit der Partei. „Bei uns gab und gibt es keine Putschsituation“, betonte Lewentz.

Sie sei sehr froh, dass sich Lewentz entschieden habe, erneut für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass er der richtige Mann ist.“ Lewentz habe eine ganz breite Unterstützung in der Partei. Die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten hätten sich als Team-Partei aufgestellt. Das zeige sich auch in der Doppelspitze mit Lewentz als SPD-Chef und ihr als Regierungschefin.

Fragen nach ihrer politischen Zukunft mit Blick auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Jahr 2026 wies Dreyer zurück. Es sei ihr eine große Ehre, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zu sein. Sie sei für eine Legislaturperiode angetreten, diese sei aber noch nicht einmal zur Hälfte abgelaufen. Deswegen spiele die Frage ihres erneuten Antritts bei der kommenden Landtagswahl auch derzeit keine Rolle.

Die Wahl zum Landesvorsitz gilt für zwei Jahre. Lewentz schloss aus, dass er länger als bis Herbst 2025 das Amt ausüben wird. Lewentz kündigte zudem an, dass die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, neu als stellvertretende Parteichefin auf dem Parteitag kandidieren werde. Landtagspräsident Hendrik Hering werde dafür nicht mehr für den Vize-Posten antreten.

Lewentz ist seit dem Jahr 2012 SPD-Landesvorsitzender. Von 2011 bis 2022 war er auch Innenminister im Land. Im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal hatte Lewentz im Vorjahr seinen Rücktritt als Innenminister erklärt. dpa