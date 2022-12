Linienbus stark beschädigt nach Unfall: Fahrer flieht

Der Fahrer eines Linienbusses ist bei einem Unfall in Lonnig (Landkreis Mayen-Koblenz) leicht verletzt worden. Anschließend habe er sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt, teilte die Polizei am Montag mit. Weil er vermutlich zu schnell unterwegs gewesen sei, habe der 52-Jährige am späten Sonntagabend mit seinem Bus zunächst die Mittelinsel eines Kreisverkehrs überfahren.

Lonnig - Das Fahrzeug hob dabei demnach mehrere Meter ab und krachte nach der Landung gegen mehrere Grundstücksmauern. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus.

Danach entfernte sich der Fahrer laut Polizei mit dem stark beschädigten Bus von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zwischen Minkelfeld und Kerben blieb das Fahrzeug dann liegen - mit platten Reifen und zerborstenen Scheiben.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Außerdem wurde sein Führerschein einbehalten. dpa