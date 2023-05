Ludwigshafen am stärksten versiegelte Stadt in Deutschland

Einer Studie zufolge ist Ludwigshafen die am stärksten versiegelte Stadt in Deutschland. Rund 67 Prozent des Siedlungsgebiets sind bebaut, betoniert oder asphaltiert, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mitteilte. Die hohe Versiegelung resultiere unter anderem aus großen Industrieflächen innerhalb des Siedlungsgebiets.

Ludwigshafen/Berlin - Laut GDV ist die dichte Bebauung von Städten angesichts der wachsenden Gefahr von Extremwetterereignissen wie Starkregen problematisch. Versiegelte Flächen verhinderten, dass Regenwasser im Boden versickern kann. „Dies kann bei extremen Regenfällen zu Überschwemmungen mit erheblichen Schäden führen“, sagte GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen.

Kommunen seien gefordert, die Gefahr von Starkregen in Stadtplanungen stärker zu berücksichtigen. Auch die Entsiegelung gehöre demnach auf die Tagesordnung. „Es gibt bereits Konzepte wie das der Schwammstadt, die Städtebau und Starkregenschutz miteinander in Einklang bringen“, sagte Asmussen. Dazu gehörten bepflanzte Dächer und zusätzliche Rückhaltebecken, um Wasser zwischenzuspeichern.

Eine starke Versiegelung sorge zudem für eine Erhitzung von Städten. Angesichts der zunehmenden Hitze sorge der „Flächenfraß“ so für eine weitere Gefahr.

Rheinland-Pfalz liegt der Studie zufolge mit einer durchschnittlichen Versiegelung von 47 Prozent im Bundesschnitt auf Rang fünf. Deutschlandweit liege der Mittelwert bei 44 Prozent. Nach Ludwigshafen seien Speyer (63 Prozent) und Bad Kreuznach (60 Prozent) die am stärksten versiegelten Städte in Rheinland-Pfalz.

Bei der Studie wurden der Versiegelungsgrad in den Siedlungsgebieten von bundesweit 134 Städten geprüft. Darunter sind die drei Stadtstaaten sowie die zehn einwohnerstärksten Kommunen jedes Bundeslandes, hieß es. Anders als in der GDV-Studie von 2018 berücksichtigte die Untersuchung nur die Siedlungsgebiete statt der gesamten Stadtgebiete. dpa