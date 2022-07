Mainz 05 vorfreudig: Caci und Da Costa fallen weiter aus

Trainer Bo Svensson. © Torsten Silz/dpa/Archivbild

Die auch von den Mainzer Profis so ungeliebte Vorbereitungszeit findet mit der Pokalpartie bei Erzgebirge Aue endlich ein Ende. Alle sind heiß und freuen sich auf den ersten Wettkampf der Saison. Die soll mit einem Sieg bestmöglich gestartet werden.

Mainz - Die Vorfreude auf den Saisonstart mit dem DFB-Pokalspiel bei Erzgebirge Aue ist beim FSV Mainz 05 groß. „Die Jungs lieben den Wettkampf. Den haben wir jetzt endlich wieder. Testspiele sind doch was anderes. Da fehlt die letzte Ernsthaftigkeit. Das ist am Sonntag anders“, sagte 05-Trainer Bo Svensson am Freitag. Er könne nicht sagen, bei wieviel Prozent die Mannschaft nach der Vorbereitung sei. „Aber für die Aufgabe, die vor uns steht, sind wir bereit“, sagte der Däne.

Der Pokal genießt auch beim rheinhessischen Fußball-Bundesligisten einen hohen Stellenwert. „Das sind Spiele, wo man nichts korrigieren kann, wenn man einen schlechten Tag hat. Gleichzeitig ist es die Möglichkeit, mit nicht so vielen Spielen erfolgreich zu sein. Das ist schon ein besonderes Turnier“, sagte Svensson. Der 42-Jährige, der in der kommenden Woche Geburtstag feiert, warnt daher vor Leichtsinn: „Wir sind der Favorit. Aber wenn wir nicht Tagesform erreichen, wird es sehr schwer. Aue ist keine einfache Aufgabe.“

Bis auf Danny Da Costa (Verletzung im Schambereich und an der Leiste) sowie Defensiv-Allrounder Anthony Caci kann der Däne personell aus dem Vollen schöpfen. „Für Caci kommt der Sonntag noch zu früh, aber er ist auf einem guten Weg“, sagte Svensson. Auf's Feld geführt wird die Mannschaft vom neuen Kapitän Silvan Widmer. „Er ist zwar erst seit einem Jahr da, hat aber schon viel erlebt. Er ist ein richtiger Mann, bringt immer seine Leistungen und hat auch außerhalb des Platzes den Kopf, um die Aufgabe als Kapitän zu meistern“, begründete Svensson seine Wahl.

Von den Gastgebern erwartet er Leidenschaft und Kampf. Eine Überraschung, die es jedes Jahr im Pokal gebe, wolle er mit seinem Team vermeiden. „Dort muss man bereit sein. Es wird einiges auf uns zukommen. Immerhin waren sie letztes Jahr in der 2. Liga. Es wird ein enges Spiel werden, aber ich spüre und bin guter Hoffnung, dass wir das schaffen“, sagte Svensson. Es aber auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre blauäugig. „Wir werden niemanden unterschätzen“, sagte der Coach.

Bewegung auf dem Transfermarkt gibt es bei den Mainzern aktuell nicht. So reisen auch die zuletzt immer wieder mal als Wechselkandidaten genannten Finn Dahmen und Aaron Martin mit nach Aue. Der Spanier dürfte in der Startelf stehen, Dahmen muss wohl wieder Stammtorwart Robin Zehtner den Vortritt lassen. „Aaron will ich nicht abgeben. Finn trainiert gut, ist aber mit seiner Situation natürlich nicht zufrieden“, sagte Svensson dazu. dpa