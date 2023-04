Mainz 05 will Erfolgsserie gegen Bremen ausbauen

Bo Svensson steht im Stadion. © Sebastian Gollnow/dpa

Der FSV Mainz 05 möchte seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga im Duell mit Werder Bremen fortsetzen. Bei einem Sieg gegen den Aufsteiger an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) winkt den seit sieben Spielen ungeschlagenen Rheinhessen im besten Fall sogar der Sprung auf den sechsten Tabellenplatz, der zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb berechtigt.

Mainz - Dafür müssten sich die beiden vor Mainz stehenden Rivalen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im direkten Duell allerdings unentschieden trennen. Trainer Bo Svensson kann wahrscheinlich wieder auf Stürmer Karim Onisiwo bauen, der beim jüngsten 3:0-Coup in Leipzig wegen einer Knieverletzung gefehlt hatte. dpa