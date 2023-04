Mainz 05 will in Wolfsburg Erfolgsserie ausbauen

Der Mainzer Nelson Weiper (l) jubelt nach seinem Tor zum 4:0. © Thomas Frey/dpa

Nach zehn ungeschlagenen Spielen in der Fußball-Bundesliga will der FSV Mainz 05 auch beim VfL Wolfsburg punkten. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson könnte mit einem Sieg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den direkten Konkurrenten im Kampf um einen Europacup-Startplatz auf fünf Punkte distanzieren. Nach dem 3:1-Coup am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern München hat Mainz in der Rückrunde inzwischen 25 Punkte geholt und damit zwei mehr als der Rekordmeister.

Mainz - Gegen Wolfsburg sahen die Nullfünfer zuletzt allerdings schlecht aus: In der Hinrunde gab es ein 0:3 und vor einem Jahr auswärts gar ein 0:5. Das war bis heute die höchste Niederlage unter Svensson. dpa