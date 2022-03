Mainz feiert Biontech-Gründer als neue Ehrenbürger

Die drei Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech Ugur Sahin (l-r), Özlem Türeci und Christoph Huber. © Frank Rumpenhorst/dpa

Die drei Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech - Ugur Sahin, Özlem Türeci und Christoph Huber - sind jetzt Ehrenbürger der Landeshauptstadt. Mit dieser Auszeichnung wolle Mainz die Verdienste des Trios in der Forschung und nicht zuletzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs würdigen, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag bei einer Feierstunde in der Rheingoldhalle.

Mainz - „Aus Mainz ging Hoffnung in die Welt in der dunkelsten Zeit der Pandemie.“

Sahin und Türeci, die beide in Mainz wohnen, erklärten, sie hätten sich gleich in der weltoffenen Stadt wohlgefühlt, als sie vor gut 20 Jahren an den Rhein kamen. Sahin ist vor allem die Freundlichkeit der Mainzer in Erinnerung geblieben, als er das erste Mal in der Stadt war und nach dem Weg fragte. „In Mainz sind die Menschen stehen geblieben, sind mit uns gelaufen und haben uns dann den Weg gewiesen“, erzählte er in einer launigen Gesprächsrunde auf der Bühne. Das habe er von seiner Heimatstadt Köln so nicht gekannt. Türeci rief die bescheidene Startphase von Biontech in Erinnerung: „Am Anfang waren wir ein bisschen wie eine Garagenfirma.“

Biontech, das wegen der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 mittlerweile zu den bekanntesten deutschen Unternehmen gehört, hat seinen Hauptsitz in Mainz und ist der größte Steuerzahler in der Landeshauptstadt. Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste der von der Stadt vergebenen Auszeichnungen und würdigt Personen, die sich besonders um die Menschen und das Ansehen der Landeshauptstadt verdient gemacht haben. Zuletzt erhielten sie die vor allem für ihre Auftritte in der Fastnacht bekannte Sängerin Margit Sponheimer und Monsignore Klaus Mayer, der Initiator der Fenster des Künstlers Marc Chagall für die Stephanskirche. Das war 2018 beziehungsweise 2005. dpa