Mainz gegen Schalke definitiv am 5. Mai

Mainzer Fans halten Fanschals in die Höhe. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Das für den 5. Mai geplante Bundesligaduell zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 wäre von einer möglichen Verschiebung des rheinischen Derbys Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln auf den gleichen Tag nicht betroffen. „Das Spiel wird wie geplant am Freitag stattfinden. Es geht aus organisatorischen Gründen gar nicht anders“, sagte Tobias Sparwasser, Direktor Kommunikation der Mainzer, der „Sportschau“.

Mainz - Wegen der Halbfinal-Teilnahme von Bayer Leverkusen in der Europa League könnte die Partie der Werkself gegen Köln vom 7. Mai auf den 5. Mai vorverlegt werden. Bayer hätte dadurch sechs statt nur vier Tage Zeit, sich auf das Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom am 11. Mai vorzubereiten.

Eine Verschiebung des Mainzer Heimspiels gegen Schalke auf den 7. Mai soll es in diesem Fall aber nicht geben. „Zum einen wird das Spiel ausverkauft sein und mehr als 30.000 Zuschauer haben eine Karte. Zudem ist am Sonntag in Mainz der Gutenberg-Marathon, da werden viele Straßen in der Stadt gesperrt sein, auch die Hotelkapazitäten sind ausgeschöpft“, betonte Sparwasser. dpa