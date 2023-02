Mainz legt vor: Ringer im Final-Rückkampf gefordert

Der Deutsche Ahmed Dudarov (r) kämpft gegen Boris Makojev (Slowakei). © Kadir Caliskan/dpa/Archivbild

Das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Ringer wird zum Krimi. Der ASV Schorndorf verlor den Hinkampf beim ASV Mainz 88 am Samstag vor rund 1500 Zuschauern knapp mit 13:14. Der Rückkampf findet am kommenden Samstag in Stuttgart statt. Die Schorndorfer wollen ihren ersten Meistertitel seit 1975 einfahren. Die Mainzer triumphierten zum bislang letzten Mal vor zehn Jahren.