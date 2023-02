Mainz nach Pokalschlappe bei Union gefordert

Bo Svensson steht vor dem Spiel im Stadion. © Tom Weller/dpa

Der FSV Mainz 05 ist nach der deftigen Pokal-Schlappe in der Fußball-Bundesliga gefordert und will schnellstmöglich Wiedergutmachung betreiben. Das Team von Trainer Bo Svensson hat am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Gastspiel bei Topteam Union Berlin aber eine schwere Aufgabe zu meistern. Hoffnungsträger ist Stürmer Karim Onisiwo, dem beim 5:2 gegen Bochum in der vergangenen Woche drei Tore gelangen.

Berlin/Mainz - Beim 0:4 gegen Rekordmeister FC Bayern München ging unter der Woche derweil fast alles schief. Nach der schwachen Leistung des Teams handelte sich Coach Svensson eine Rote Karte ein, weil er sich mit dem Schiedsrichter anlegte. dpa