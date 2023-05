Mainz-Stürmer fällt nach Operation weitere vier Monate aus

Teilen

Jonathan Burkardt auf dem Platz. © Torsten Silz/dpa/Archivbild

U21-Nationalspieler Jonathan Burkardt wird dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 auch zu Beginn der kommenden Saison noch fehlen. Der Stürmer hat sich am vergangenen Dienstag in Innsbruck einer Knieoperation unterzogen und fällt für weitere vier Monate aus, teilte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel am Sonntag mit. Burkardt verpasst damit auch die U21-EM im Sommer.

Mainz - „Er war auf einem guten Weg, hatte dann aber noch mal einen Rückfall. Die Schmerzen sind ständig wiedergekehrt, daher hat er sich für eine Operation entschieden“, berichtete Heidel und ergänzte: „Es tut uns leid für ihn, dass sich die Verletzung wie Kaugummi zieht.“

Wegen eines Knochenmarködems im Knie fällt Burkardt bereits seit mehr als sechs Monaten aus. Sein bislang letztes Spiel absolvierte er am 13. November 2022 im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt.

„Wie er damit umgeht, ist überragend: konstruktiv, sehr reflektiert und positiv“, lobte 05-Trainer Bo Svensson den 22 Jahre alten Angreifer. Der Verein werde Burkardt auf dem Weg zum Comeback unterstützen. „Wichtig ist, dass er weiß, dass wir gemeinsam durch diese Phase gehen und wir ihm Rückendeckung geben“, sagte Svensson. dpa