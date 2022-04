Mainz vor Auswärts-Dreierpack: „Eine besondere Situation“

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 steht wenige Wochen nach den coronabedingten Verschiebungen eine ungewöhnliche Herausforderung bevor. Im Anschluss an die Länderspielpause müssen die Rheinhessen in der Bundesliga eine Englische Woche in dichter Taktung bestreiten – und alle drei Spiele finden auswärts statt.

Mainz - „An unserem Grundgedanken, wie wir an Spiele herangehen, ändert sich nichts“, sagte Trainer Bo Svensson vor der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN), auf die weitere Begegnungen in Augsburg am Mittwoch (18.30 Uhr) und Köln am Samstag (15.30 Uhr) folgen. Der Club hatte vor der Länderspielpause zeitweise 20 Corona-Fälle zu beklagen, darunter auch zahlreiche Spieler. Die Spiele gegen Dortmund (bereits nachgeholt) und Augsburg wurden deshalb abgesetzt und verlegt.

„Aber natürlich ist es eine besondere Situation. Wir haben auswärts noch einiges zu beweisen, das ist die Aufgabe für die Jungs“, sagte Svensson. Mit Ausnahme von Delano Burgzorg sind alle zuletzt an Corona erkrankten Profis wieder einsatzfähig. Offen ist, ob dies auch für alle Nationalspieler gilt, die auf Länderspielreisen waren. Jonathan Burkardts Mitwirken steht wegen einer Oberschenkelverhärtung auf der Kippe. Dominik Kohr ist wegen der fünften Gelben Karte gesperrt. dpa