Mainz will Erfolgsserie gegen Hoffenheim ausbauen

Der Mainzer Marcus Ingvartsen (l) jubelt mit dem Dominik Kohr. © Thomas Frey/dpa/Archivbild

Der FSV Mainz 05 will gegen TSG 1899 Hoffenheim seinen vierten Sieg hintereinander einfahren. Das Team von Trainer Bo Svensson kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor heimischer Kulisse gegen die um den Abstieg kämpfenden Hoffenheimer seine Siegesserie ausbauen. Nach dem souveränen 4:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag hat die Mannschaft viel Selbstvertrauen.

Mainz - Mit aktuell 32 Zählern rangiert Mainz in der Tabelle auf Platz acht und will sich im oberen Mittelfeld festsetzen. Gegner Hoffenheim steht indes mit 19 Punkten auf Relegationsplatz 16 und ist seit nunmehr 12 Spielen sieglos. dpa