Mainz will gegen Freiburg Kontakt nach oben wahren

Freiburgs Trainer Christian Streich (l) und Mainz' Trainer Bo Svensson begrüßen sich. © Torsten Silz/dpa/Archivbild

Im Duell zweier formstarker Teams will der FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga den Rückstand auf die internationalen Plätze verringern. Die Rheinhessen empfangen am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 25. Spieltags den SC Freiburg. Für Freiburg ist es das erste Spiel nach dem Europa-League-Aus gegen Juventus Turin. Mainz könnte mit einem Sieg bis auf sechs Zähler an Freiburg heranrücken.

Mainz - In der Rückserie sind beide Teams bislang gut unterwegs: Nur Borussia Dortmund (19) und der FC Bayern München (16) haben in den ersten sieben Rückrundenspielen besser abgeschnitten als Mainz (ebenfalls 16) und Freiburg (14). dpa