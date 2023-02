Mainz will gegen Mönchengladbach Erfolgsserie ausbauen

Der Mainzer Torwart Finn Dahmen hält einen Ball. © Torsten Silz/dpa/Archivbild

Ob nun mit Finn Dahmen oder Robin Zentner im Tor - der FSV Mainz 05 will gegen Borussia Mönchengladbach seinen dritten Sieg nacheinander einfahren. Für wen sich Trainer Bo Svensson im Bundesligaspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) letztlich entscheidet, ließ er offen. Einiges spricht für Ersatzmann Dahmen, der den lange am Rücken verletzten Zentner in den vergangenen Partien sehr gut vertreten und maßgeblichen Anteil an den jüngsten zwei Erfolgen hatte.

Mainz - Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn Svensson seine Startelf auch gegen die spielstarken Borussen, die zuletzt die Bayern bezwungen haben, unverändert lässt. dpa