Mainz will Heimsieg gegen Köln - Burgzorg nicht im Kader

Mainz Trainer Bo Svensson nach einer Pressekonferenz. © Stefan Puchner/dpa/Archiv

Der FSV Mainz 05 will im Freitag-Abendspiel (20.30 Uhr/DAZN) der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln den ersten Heimsieg schaffen. „Mit der Punkteausbeute sind wir zufrieden, auch wenn wir gerne zu Hause gewonnen hätten. Wir haben nun die nächste Chance und diese möchten wir nutzen“, sagte Cheftrainer Bo Svensson am Donnerstag. Nach den beiden Siegen bei Werder Bremen (2:

Mainz - 0) und im DFB-Pokal beim VfB Lübeck (3:0) holten sich die Rheinhessen das nötige Selbstvertrauen, um die englische Woche mit einem weiteren Erfolg perfekt beenden zu können.

Personell hat der dänische Coach keine Sorgen, zumal Stefan Bell und Silvan Widmer wieder fit und einsatzbereit sind. Stammtorwart Robin Zentner wird zudem wieder zurückkehren, nachdem Finn Dahmen beim Pokalspiel in Lübeck zum Einsatz gekommen war. Delano Burgzorg ist hingegen erneut nicht im Kader. „Dela war wieder aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader und wird auch am Freitag nicht im Kader stehen“, erklärte Svensson. Der 23 Jahre alte Stürmer fehlte bereits am Dienstag in Lübeck.

Zufrieden ist der Mainzer Trainer mit der Entwicklung seiner Mannschaft. „In unseren letzten Partien hat mir vieles gefallen - auch die Ausstrahlung und wie das Team geschlossen aufgetreten ist, sagte Svensson. Respekt hat er vor dem nächsten Gegner und seinen Kollegen. „Köln zieht sein Ding immer durch - das spricht für Steffen Baumgart und den Weg, den er mit dem Team eingeschlagen“, meinte er vor der Partie des Bundesliga-Elften und dem Tabellen-Siebten aus der Domstadt. Beide Clubs trennt jedoch nur ein Punkt. dpa