Mainz will Programmkinos retten und dafür Flächen kaufen

Teilen

Die Stadt Mainz will die verbliebenen Programmkinos in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt erhalten und dafür auch Flächen erwerben. Man stehe kurz davor, an einem der bisherigen Standorte im Bleichenviertel, der den Besitzer gewechselt hatte, Flächen im Erdgeschoss für den Kinobetrieb zu erwerben, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Im Falle eines weiteren Gebäudes mit Kinobetrieb ganz in der Nähe seien Gespräche mit der dortigen Eigentümergemeinschaft zu einem geplanten Kauf aufgenommen worden.

Mainz - Die Betreiber der Kinos „Capitol“ und „Palatin“ hatten zuvor mitgeteilt, den Betrieb Ende Oktober einzustellen. Das sei mit Bedauern zur Kenntnis genommen worden, teilten Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) und die Bau- und Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) gemeinsam mit. An den zwei Spielorten hätten die Kinos ein weit über die Stadtgrenzen hinaus gewürdigtes Programm etabliert, das neben dem Blockbusterangebot und dem Angebot des kommunalen Kinos eine wichtige Säule in der Mainzer Kinolandschaft darstelle.

Laut Stadt ist nach dem Erwerb der Flächen ein öffentliches Bewerbungsverfahren für Interessenten eines Kinobetriebes vorgesehen. Eine externe Expertin werde das Verfahren begleiten. Die Ausschreibung soll demnach vor der Sommerpause 2023 den Gremien vorgelegt werden. Das „Palatin“ wurde 1933 eröffnet und ist das älteste Filmtheater in Mainz. Das Gebäude mit dem Kino war im August 2021 an einen neuen Eigentümer verkauft worden. dpa