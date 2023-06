Mainz zum Bundesliga-Start zu Union Berlin: Derby folgt

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

Der 1. FSV Mainz 05 startet mit einem Duell beim Champions-League-Debütanten 1. FC Union Berlin in die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Gespielt wird entweder am 19. oder 20. August. Das ergab der am Freitag veröffentlichte Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL). Eine Woche später (25. bis 27. August) kommt es gleich zum Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt in der heimischen Mewe-Arena.

Frankfurt/Main - Meister FC Bayern München gibt seine Visitenkarte am 8. Spieltag (20. bis 22. Oktober) in Mainz ab. Die Winterpause beginnt nach dem 16. Spieltag am 19./20. Dezember. Zum Abschluss der Hinrunde nach Wiederbeginn (12.-14. Januar 2024) empfangen die Rhein-Hessen den VfL Wolfsburg.

Der 1. FC Kaiserslautern startet am 29./30. Juli gegen den FC St. Pauli in die 2. Fußball-Bundesliga. Aufsteiger SV Elversberg bestreitet sein erstes Zweitliga-Spiel der Vereinsgeschichte beim früheren Bundesligisten Hannover 96. Am 2. Spieltag müssen die Roten Teufel beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 antreten, Elversberg empfängt den FC Hansa Rostock.

Am 3. Spieltag (18. bis 20. August) steigt im Fritz-Walter-Stadion von Kaiserslautern das Derby zwischen dem FCK und Elversberg. Der HSV gastiert am 6. Spieltag (15. bis 17. September) in der URSAPharm Arena in Spiesen-Elversberg und am 11. Spieltag (27. bis 29. Spieltag) beim FCK.

Gegen den FC Schalke 04 und Hertha BSC Berlin tritt die SVE in der Hinrunde zunächst auswärts an. Kaiserslautern empfängt am 16. Spieltag (8- bis 10. Dezember) die Hertha. Der letzte Spieltag der Hinrunde findet vom 15. bis 17. Dezember statt. Danach geht es in eine rund einmonatige Winterpause, ehe am 19. bis 21. Januar 2024 die Rückrunde startet. dpa