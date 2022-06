Mainzer blicken auf Venedig: Ausstellung im Landesmuseum

Teilen

Mit einer Sammlung von Venedig-Ansichten hat das Landesmuseum Mainz eine neue Reihe von Sommerausstellungen begonnen. Bis zum 4. September werden Grafiken von Mainzer Künstlerinnen und Künstlern vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart gezeigt, die sich von der Lagunenstadt inspirieren ließen. Eine Soundinstallation mit dem Klang von Wellen versetzt die Besucherinnen und Besucher des Kabinetts der Grafischen Sammlung an den Canale Grande.

Mainz - Das Wasser der Kanäle hat es Sophie Grosch (1874-1962) angetan, die bei einem längeren Aufenthalt in Venedig ihre Eindrücke in Skizzen festhielt. Die späteren Radierungen oder Linolschnitte hat sie zum Teil farbig koloriert.

Der „Kontakt mit dieser einzigartigen Stadt“ habe bei ihr und anderen Mainzern „bleibende Erinnerungen und vor allem künstlerische Spuren“ hinterlassen, erklärt Maria Aresin, die die Ausstellung „Reise nach... Venedig!“ kuratiert hat. Dies gilt auch für den gebürtigen Mainzer Peter Halm (1854-1923), der im Mai 1914 in Norditalien unterwegs war. „Man greift da gerne zum Skizzenbuch, um im Laufe der nächsten Monate aufgrund der Skizzen einige Radierungen zu fertigen“, schrieb er damals an einen Freund. Meisterschüler bei Halm war Hans Kohl (1897-1990), der um 1920 in Venedig war und mit sorgsamen Strichen die Atmosphäre verlassen wirkender Kanäle eingefangen hat.

Kontrapunkte zu den romantischen Stadtansichten setzt der 1964 geborene Künstler Christoph Brecht, der mit einer großformatigen Fotografie den Lichteinfall auf dem Terrazzo-Boden eines historischen Gebäudes festgehalten hat. Auch frühe Venedig-Fotos aus dem späten 19. Jahrhundert thematisieren das Verhältnis von grafischer Kunst und Fotografie. Die Grafische Sammlung des Landesmuseums Mainz enthält rund 45.000 Werke auf Papier mit einem Schwerpunkt auf Zeichnungen des 18. und 19. Jahrhunderts. dpa