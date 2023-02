Mainzer Kapitän Kohr erleidet Rippenprellung

Dominik Kohr (unten) von Mainz 05 liegt verletzt am Boden und muss ausgewechselt werden. © Andreas Gora/dpa

Mannschaftskapitän Dominik Kohr vom FSV Mainz 05 hat im Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag beim 1. FC Union Berlin (1:2) eine Rippenprellung erlitten. Das teilte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt im Anschluss an die Partie mit. Kohr war kurz nach der Halbzeitpause behandelt und in der 56. Minute ausgewechselt worden. Wie lange der 29-Jährige pausieren muss, blieb zunächst offen.