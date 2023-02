Mainzer OB-Kandidat Haase spricht von „tollem Etappenerfolg“

An einer Podiumsdiskussion des SWR zur Oberbürgermeisterwahl in Mainz nehmen neben anderen auch Manuela Matz (CDU) und Nino Haase (parteilos) teil. © Peter Zschunke/dpa/Archivbild

Der parteilose Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Mainz, Nino Haase, hat sein Ergebnis als einen „tollen Etappenerfolg“ bezeichnet. „So wie es aussieht, landen wir bei 40 Prozent, was unfassbar ist“, sagte der 39-Jährige am Sonntagabend. Seine Anhänger feierten ihn im Keller einer Brauereigaststätte mit lauten „Nino“-Sprechchören.

Mainz - Bei der OB-Wahl zeichnete sich nach ersten Ergebnissen eine Stichwahl zwischen Haase und dem Kandidaten der Grünen, Christian Viering, ab. Nach Auszählung von 102 der 118 Stimmbezirke entfielen 39,7 Prozent der Stimmen auf Haase, 22,1 Prozent auf Viering.

„Was wir gezeigt haben, ist: Politik muss sich öffnen für mehr Bürgerbeteiligung, für mehr Transparenz“, sagte Haase. „Wenn wir zusammenarbeiten, dann kriegen wir eine Politik an die Menschen, die sie wollen.“ Der Unternehmer rief seine Anhänger auf, bis zur Stichwahl am 5. März alles zu geben: „Jetzt greifen wir richtig an!“ dpa