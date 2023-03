Mainzer Oberbürgermeister Haase wird in Amt eingeführt

Teilen

Nino Haase. © Sebastian Gollnow/dpa

Zweieinhalb Wochen nach seinem Sieg in der Stichwahl wird der neue Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase an diesem Mittwoch offiziell in sein Amt eingeführt. Der Stadtrat wird ab 15.00 Uhr zu einer Sitzung im Kurfürstlichen Schloss zusammenkommen, der parteilose Haase wird dann die Ernennungsurkunde und die Amtskette von Bürgermeister Günter Beck (Grüne) bekommen.

Mainz - Ein Grußwort wird Haases Vorgänger, der frühere Mainzer OB Michael Ebling von der SPD, sprechen. Er war im Oktober rheinland-pfälzischer Innenminister geworden, was Neuwahlen in Mainz nötig machte. In der Stichwahl am 5. März hatte sich Haase mit 63,6 Prozent deutlich gegen den grünen Kandidaten Christian Viering (36,4 Prozent) durchgesetzt.

In der einst hoch verschuldeten und dank des Erfolgs des Impfstoffherstellers Biontech und den damit verbundenen Steuereinnahmen mittlerweile finanzkräftigen Landeshauptstadt Mainz hatte die SPD seit 1949 durchgängig den Oberbürgermeister gestellt, diesmal war die sozialdemokratische Kandidatin Mareike von Jungenfeld mit 13,3 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang chancenlos gewesen. Haase ist also der erste parteilose und gleichzeitig der jüngste OB, den Mainz je hatte. In seine achtjährige Amtszeit geht Haase mit einer Ampel-Mehrheit im Stadtparlament. dpa