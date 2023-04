Mainzer „Puzzle“ für Svensson: Ingvartsen droht Ausfall

Bo Svensson. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss am Wochenende um einen Einsatz von Offensivspieler Marcus Ingvartsen bangen. „Personell hat Marcus nicht trainieren können, es gibt aber schon Hoffnung. Er ist selbst sehr positiv. Er hat sich eine leichte Zerrung geholt im Spiel gegen Bremen. Es ist seit dem Spiel schon besser geworden. Sonst sind alle dabei“, sagte Cheftrainer Bo Svensson in der Pressekonferenz am Donnerstag.

Mainz - Die Rheinhessen gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum 28. Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Köln.

Ein „bisschen Puzzle“ erwartet den dänischen Cheftrainer bei Nelson Weiper. Der 18 Jahre junge Stürmer kommt am Freitag im Halbfinale der A-Jugend-Bundesliga zum Einsatz, soll aber auch einen Tag später auf Abruf bereit sein. „Nelson spielt morgen. Wie lange, werden wir entscheiden. Er ist mit auf der Bank am Samstag“, sagte Svensson. Bundesliga-Minuten seien „wichtiger“. Weiper erzielte in dieser Spielzeit bereits zwei Tore, eins davon beim 2:2 gegen Werder Bremen in der Vorwoche. Karim Onisiwo dürfte erneut beginnen. „Er ist wieder auf 100 Prozent und komplett einsatzfähig. Von daher ist das sehr positiv.“

Die Mainzer waren nach dem späten Gegentor gegen Bremen zuletzt über den Punktverlust konsterniert. „Wir haben seit zwei Monaten kein Spiel verloren. Trotzdem ist man natürlich enttäuscht. Die Jungs wirken bereit und diese Enttäuschung war auch zurecht da“, sagte der Däne. Diese habe aber nicht länger als einen Tag angehalten. „Es ist für uns aktuell einfacher, sowas wegzustecken. Wenn du jede Woche so eine Enttäuschung hast, ist es schwieriger.“

Dank acht aufeinanderfolgenden Bundesliga-Partien ohne Niederlage dürfen die Mainzer sogar von Europa träumen. „Von mir wird es in diese Richtung auch weiter keine Aussagen geben - weil es einfach nichts bringt“, sagte Sportvorstand Christian Heidel aber in dieser Woche der „Bild“. dpa