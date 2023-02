Mann bei Messerangriff in Ingelheim schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach dem Messerangriff auf einen 38-Jährigen am Ingelheimer Bahnhof sucht die Polizei nun nach den Tätern. Bislang seien noch keine Verdächtigen gefasst worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Zeugen hatten am Mittwoch beobachtet, wie neun oder zehn männliche Jugendliche auf einen am Boden liegenden Mann einschlugen und eintraten. Sie seien geflüchtet, als Zeugen dem 38-Jährigen zu Hilfe eilten.

Ingelheim - Neben diversen Prellungen habe er auch Stichverletzungen am Rücken erlitten. Der Mann war zunächst nicht ansprechbar, habe sich jedoch nicht in Lebensgefahr befunden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. dpa