Mann mit Messer in Wohnung verschanzt: Polizeikräfte vor Ort

Notfälle

Zeugen sehen einen Mann mit Messer und verständigen die Polizei. Als sich der Mann in einer Wohnung aufhält, suchen die Beamten den Kontakt. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Nierstein - Ein Mann hat sich nach Angaben der Polizei mit einem Messer in einer Wohnung in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) verschanzt. Ein zweiter Mensch befinde sich ebenfalls in der Wohnung, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag in Mainz.

Die Identität des Mannes sei bekannt. Demnach handele es sich um einen 31-Jährigen aus dem benachbarten Oppenheim. Zeugen hätten ausgesagt, sie hätten den Mann am Morgen mit einem großen Messer durch Nierstein laufen sehen und deswegen die Sicherheitskräfte verständigt.

Die Polizei sei mit vielen Kräften in der Stadt knapp 20 Kilometer südlich von Mainz im Einsatz, sagte der Sprecher. Vor Ort seien unter anderem ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und eine Verhandlungsgruppe. Man versuche, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Der Bereich um das Mehrfamilienhaus in einem Wohnviertel sei großzügig abgesperrt.

Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien von dem Einsatz berichtet. dpa