Mann schiebt Kübel auf Straße und gefährdet den Verkehr

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Weil er unter anderem Blumenkübel auf eine Straße geschoben hat, ist ein 39-Jähriger in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) festgenommen worden. Die Polizei sei in der Nacht auf Sonntag zunächst auf ihn aufmerksam geworden, weil er ein Verkehrsschild geklaut habe, sagte ein Sprecher der Polizei in Prüm. Die Polizei verwarnte ihn und verwies ihn des Platzes.

Prüm - Anschließend soll er mehrfach fälschlicherweise den Notruf gewählt haben, sodass die Polizei erneut anrückte. Dabei bemerkten die Beamten, dass er Blumenkübel auf eine Straße geschoben und den Verkehr gefährdet hatte.

Der nach Polizeiangaben wohl betrunkene Mann habe sich anschließend nicht beruhigt und sei widerstandslos festgenommen worden. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und Missbrauchs von Notrufen. dpa