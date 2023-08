Mann soll Familie bedroht haben: Unverletzt festgenommen

Ein Polizeiwagen fährt durch ein gesperrtes Viertel. © Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Ein möglicherweise bewaffneter Mann soll in einem Haus in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) Familienangehörige bedroht haben und ist deshalb festgenommen worden. Spezialeinsatzkräfte der Polizei seien am Donnerstag in das Wohngebäude im Ortskern eingedrungen und hätten den 27-Jährigen unverletzt festnehmen können, berichtete die Polizei in Mainz.

Appenheim/Mainz - Familienangehörige hätten die Beamten zuvor verständigt, ihr Haus aber selbstständig verlassen können. Der Beschuldigte habe keine Geisel genommen. Ob er Waffen bei sich hatte, war zunächst nicht klar. Der Mann habe sich dem Anrufer zufolge in einem „unklaren, psychischen Zustand“ befunden.

Zu den Hintergründen der Tat und dem Verhältnis des 27-Jährigen zu den Familienangehörigen sagte die Polizei nichts. Der Mann habe aber nicht in dem Haus gewohnt. Was ihm genau vorgeworfen wird, war zunächst noch unklar.

Die Polizei hatte für den knapp dreistündigen Einsatz mehrere Straßen im Ortskern abgesperrt. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik sowie des Landeskriminalamts waren vor Ort. dpa