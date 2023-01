Mann soll zwei Frauen krankenhausreif geschlagen haben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Mann soll nachts in Mainz zwei junge Frauen derart heftig attackiert haben, dass diese tagelang stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, trafen die beiden 20 und 22 Jahre alten Frauen am frühen Samstagmorgen des vierten Adventswochenendes auf den unbekannten Mann, als sie gerade aus einem Club in der Mainzer Altstadt kamen.

Mainz - Der Mittzwanziger soll sich ihnen gegenüber beleidigend und sexistisch geäußert haben. „Ohne Ansatz hat der Täter dann zunächst die 22-jährige Frau niedergeschlagen und im Anschluss sofort die 20-jährige“, berichtete die Polizei.

Beide Frauen seien zu Boden gefallen, auf den Kopf geprallt und könnten sich nicht ans weitere Geschehen erinnern. Sie seien im Gesicht und am Kopf schwer verletzt worden - offensichtlich durch die „danach noch andauernden Schläge“, hieß es nun von der Polizei. Der Täter sei in Begleitung von einer Frau und wahrscheinlich zwei weiteren Männern gewesen - zu diesen fehlten allerdings Details. Die Polizei sucht Zeugen. dpa