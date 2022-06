Mann sticht bei Streit zwischen zwei Familien mit Messer zu

Nach einer Messerattacke bei einem Streit zwischen zwei Familien in Ludwigshafen sitzt ein 29-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll einen anderen Mann schwer verletzt haben, deshalb wird ihm versuchter Totschlag vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankenthal am Freitag mitteilten.

Ludwigshafen - Die zwei Familien, die seit längerem Streit gehabt haben sollen, gerieten am Donnerstagabend in einem Schnellrestaurant aneinander. Wenig später seien zwei weitere Mitglieder der einen Familie dort eingetroffen. Die Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren schossen den Ermittlungen zufolge mit Softair- und Reizgaswaffen in Richtung der anderen Familie.

Auch der 29-Jährige wurde angegriffen, er soll daraufhin mit einem Messer auf den 20-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Lebensgefahr bestand laut Polizei und Staatsanwaltschaft aber nicht. Der Vater des 20-Jährigen, der seinen Sohn ins Krankenhaus fahren wollte, verletzte beim Rangieren eine weitere Person leicht. dpa