Mann überschlägt sich mit Fahrzeug in der Südwestpfalz

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Glück im Unglück hatte ein betrunkener Autofahrer, der sich bei einem Unfall am Samstagabend auf einer Landstraße nahe Pirmasens mit seinem Wagen überschlagen hat. Der 40-Jährige und ein achtjähriges Kind, das ebenfalls im Fahrzeug war, blieben unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Laut den Angaben war der Mann auf der L482 von Rodalben kommend in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs.

Rodalben - In einer Linkskurve sei der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, ein Stück die Böschung hinaufgefahren und dann habe der Fahrer das Auto zurück in Richtung Fahrbahn gelenkt. Dabei habe sich der Wagen überschlagen und sei auf den Rädern stehen geblieben.

„Ein Alkotest bei dem Fahrer ergab einen Wert von leicht über 1,5 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde“, erklärte die Polizei. Die Fahrbahn musste aufgrund des querstehenden Wagens vorübergehend voll gesperrt werden. Durch den Überschlag dürfte am Fahrzeug ein technischer Totalschaden entstanden sein, hieß es. dpa