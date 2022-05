Mann wegen Schmuggels von 90 Kilo Kokain vor Gericht

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Wegen des Handels von 90 Kilogramm Kokain muss sich ein Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg seit Donnerstag vor dem Landgericht Trier verantworten. Laut Anklage hatte der 46-Jährige im März 2021 einen Kurierfahrer veranlasst, um die in einem Transporter versteckten Rauschmittel von Luxemburg über Frankreich nach Großbritannien zu schmuggeln, teilte das Landgericht Trier mit.

Trier - Dort sollte das Kokain dann gewinnbringend an die Abnehmer des Angeklagten verkauft werden.

Der 46-Jährige sei dem Kurierfahrer mit einem anderen Fahrzeug gefolgt, um ihn zu überwachen, hieß es in der Anklage. Der Fahrer sei am Eingangsterminal des Eurotunnels nach Großbritannien von der französischen Polizei festgenommen worden.

Der Angeklagte bestreite bisher jede Tatbeteiligung, sagte sein Anwalt. In einem Rechtsgespräch habe die Kammer für den Fall eines Geständnisses einen Strafrahmen von fünfeinhalb bis sechseinhalb Jahre in Aussicht gestellt. Darüber werde man nun bis zum nächsten Termin am 11. Mai nachdenken. 90 Kilo Kokain hätten in Großbritannien einen Verkaufswert zwischen 6,3 und 7,2 Millionen Euro.

Der Angeklagte ist den Angaben zufolge bereits strafrechtlich aufgefallen. Der Kurierfahrer muss sich in einem anderen Verfahren verantworten. Der Prozess ist bis zum 28. Juni terminiert. dpa