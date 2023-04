„Mannschaft brennt“: Kaiserslautern freut sich auf den HSV

Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Sieben Spieltage vor Saisonende wartet auf Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern noch einmal ein ganz großes Highlight. Die Pfälzer empfangen am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Sport1) im mit 49.327 Zuschauern seit Wochen ausverkauften Fritz-Walter-Stadion Aufstiegsaspirant Hamburger SV. „Bei uns herrscht eine große Vorfreude auf das Spiel. Die Mannschaft brennt.

Kaiserslautern - Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn mit dem HSV ein gefühlter Bundesligist zur Prime Time hierherkommt und die Hütte ausverkauft ist“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Donnerstag. „Ich glaube, dass der HSV hier hochkonzentriert auftreten wird. Wir sind aber gewillt, ihnen am Samstag einen heißen Tanz zu bieten.“

Zwar ist Kaiserslautern seit Mitte Oktober 2022 im eigenen Stadion ungeschlagen, die Formkurve des Aufsteigers zeigte in den vergangenen Wochen allerdings nach unten. In den letzten fünf Spielen gelangen den Roten Teufeln nur zwei Punkte. Vor allem auswärts läuft nicht mehr viel zusammen. Zuletzt gab es auf fremden Plätzen fünf Niederlagen in Serie ohne eigenes Tor.

„Wenn man die Spiele Ende der Hinrunde mit denen der Rückrunde vergleicht, kann man schon sagen, dass wir das Momentum nicht mehr auf unserer Seite haben. Wir finden derzeit im finalen Pass oft nicht die richtigen Lösungen“, sagte Schuster. Er denke aber, dass am Samstag jeder Spieler zu 100 Prozent da sein werde und es wieder besser machen wolle. Aaron Opoku, der im vergangenen Sommer aus Hamburg nach Kaiserslautern wechselte, konnte in dieser Woche nur Teile des Trainings mitmachen. Sein Einsatz ist fraglich. Nicolai Rapp fällt mit einem Muskelfaserriss aus.

Die Fans haben das Heimspiel gegen den HSV zum Traditionstag ausgerufen. Der gesamte Spieltag ist der stolzen Geschichte des FCK und den vielen Menschen, die diese Geschichte geprägt haben, gewidmet. Rund um die Partie wird es um und im Stadion verschiedene Aktionen geben. dpa