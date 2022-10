Manuela Matz und Nino Haase treten bei Mainzer OB-Wahl an

Teilen

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Mainz kandidiert Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz für die CDU. Der Chemiker und Unternehmer Nino Haase tritt erneut an, diesmal als unabhängiger Kandidat. SPD und Grüne haben noch keinen Kandidaten genannt. Einen Termin für die Oberbürgermeisterwahl in der größten rheinland-pfälzischen Stadt gibt es auch noch nicht.

Mainz - Die Wahl ist notwendig geworden, weil Oberbürgermeister Michael Ebling vergangene Woche Nachfolger des zurückgetretenen Innenministers Roger Lewentz (beide SPD) geworden ist. Über die Kandidaturen von Matz und Haase hatten mehrere Medien berichtet.

Matz soll bei einem Kreisparteitag der CDU am 4. November offiziell nominiert werden, kündigte die Partei am Dienstag an. Der parteilose Haase, der bei der letzten Wahl 2019 für die CDU angetreten war, sagte, er habe sich entschieden, diesmal als unabhängiger Kandidat anzutreten, hätte sich aber von der CDU unterstützen lassen. Der 39-Jährige hatte 2019 in der Stichwahl gegen Ebling verloren - als Kandidat für die CDU. Ebling hatte damals 55,2 Prozent der Stimmen geholt.

Die SPD stellt in der Landeshauptstadt seit mehr als 70 Jahren den Oberbürgermeister. Der Rathauschef wird für acht Jahre gewählt. Bürgermeister Günter Beck von den Grünen hat Eblings Amtsgeschäfte vorübergehend übernommen. Er kann aus Altersgründen aber nicht kandidieren. dpa