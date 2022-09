Mehr als 10.000 Schüler aus der Ukraine

Die Schulen in Rheinland-Pfalz unterrichten jetzt mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Am Freitag stieg die Zahl nach Angaben des Bildungsministeriums in Mainz auf 10 079 - zu Beginn des Schuljahres am 5. September waren es noch rund 9500.

Mainz - Von den seit Beginn des Krieges in der Ukraine in Rheinland-Pfalz aufgenommenen Schülerinnen und Schülern besuchen 40,3 Prozent die Grundschule, 21,3 Prozent die Realschule plus und 18,2 Prozent ein Gymnasium. Die übrigen verteilen sich vor allem auf Integrierte Gesamtschulen und Berufsbildende Schulen. Fünf Landkreise haben jeweils mehr als 500 junge Menschen aus der Ukraine in ihren Schulen begrüßt: Neuwied, Westerwaldkreis, Mayen-Koblenz, Mainz-Bingen und Altenkirchen.

Die Schulen des Landes beschäftigen zurzeit rund 150 ukrainische Lehr- und Betreuungskräfte. Sie werden unter anderem im Sprachförderunterricht, im Herkunftssprachenunterricht oder zur Begleitung des Online-Unterrichts eingesetzt. Außerdem unterstützen sie bei der Beschulung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern oder vermitteln bei Elterngesprächen. dpa