Mehr als 1400 Stiftungen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr rund 60 Stiftungen gegründet worden. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Dienstag in Trier mitteilte, haben seit Anfang 2018 insgesamt 314 neue Stiftungen die Arbeit aufgenommen. Damit gibt es den Angaben zufolge derzeit über 1400 rechtsfähige Stiftungen im Bundesland. „Mit der zunehmenden Zahl der Stiftungen wächst auch ihr gesellschaftlicher Stellenwert“, sagte ADD-Präsident Thomas Linnertz laut der Mitteilung.

Trier - Die Stiftungen sind unter anderem im Bereich der Jugendhilfe, des Sports und in regionalen Kontexten tätig, hieß es. Dabei verfolgen etwa 1200 der über 1400 Stiftungen gemeinnützige Zwecke. Es gebe einen Trend, dass Stiftungen vermehrt noch zu Lebzeiten gegründet werden. Das dafür benötigte Startkapital betrage in Rheinland-Pfalz mindestens 50.000 Euro. Die ADD ist laut den Angaben landesweit für Stiftungen zuständig und unter anderem für deren Anerkennung verantwortlich. dpa