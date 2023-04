Mehr als jeder zweite Erwachsene im Land ist zu schwer

Eine Person steht auf einer Waage. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mehr als jeder zweite Erwachsene in Rheinland-Pfalz ist zu dick. Gemessen am Body-Mass-Index (BMI) galten im Jahr 2021 gut 55 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ab 18 Jahren als übergewichtig. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Männer waren demnach deutlich häufiger betroffen als Frauen: Zwei von drei Männern (66 Prozent) brachten - im Verhältnis zu ihrer Körpergröße - zu viele Kilos auf die Waage, bei den Frauen waren es weniger als jede Zweite (45 Prozent).

Bad Ems - Die Statistiker beriefen sich dabei auf Ergebnisse des Mikrozensus 2021.

Übergewicht ist demnach bei jungen Erwachsenen weit verbreitet. Der Anteil der Übergewichtigen steige jedoch mit zunehmendem Alter. Von den 18- bis unter 30-jährigen Männern galten 2021 43 Prozent als zu schwer, das heißt, sie hatten einen BMI von 25 oder mehr. Bei den 30- bis unter 40-Jährigen hatten mehr als 60 Prozent der Männer Übergewicht. In der Altersgruppe der 40- bis unter 50-Jährigen war mit 73 Prozent der höchste Anteil übergewichtiger Männer zu verzeichnen. Frauen waren in jeder Altersgruppe wesentlich seltener übergewichtig als Männer.

Übergewicht wird laut den Statistikern nach dem Body-Mass-Index bestimmt. Der Index wird errechnet, indem man das Körpergewicht (in Kilogramm) durch das Quadrat der Körpergröße (in Metern) teilt. Geschlecht und Alter bleiben dabei unberücksichtigt. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Erwachsene mit einem Body-Mass-Index ab 25 als übergewichtig ein, Werte ab 30 gelten als starkes Übergewicht. dpa