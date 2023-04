Mehr Auftragseingänge für Industrie in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist die Nachfrage nach Industrieprodukten im Februar gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, war der preis-, kalender- und saisonbereinigte Auftragseingangsindex auf Basis vorläufiger Zahlen um 8,7 Prozent höher als im Vormonat Januar.

Bad Ems - Ein Teil des Anstiegs ist auf die verstärkte Nachfrage in der Kraftwagen- und Kraftwagenteileindustrie zurückzuführen. Bei der gemessen am Umsatz zweitgrößten Industriebranche in Rheinland-Pfalz gingen im Februar 65 Prozent mehr Bestellungen ein als noch im Januar. Die umsatzstärkste Chemieindustrie hatte im Vergleich zum Vormonat ein Auftragsplus von 1,6 Prozent.

Trotz des Anstiegs gegenüber Januar war die Nachfrage nach Industrieprodukten den Angaben zufolge noch lange nicht so hoch wie im Vorjahr. Im Februar lagen die bereinigten Auftragseingänge rund 26 Prozent unter dem Niveau aus dem Vorjahresmonat. dpa