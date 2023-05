Mehr Beschäftigte trotz weniger Umsatz in der Industrie

Industrieanlagen eines Chemiekonzerns sind zu sehen. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

In der rheinland-pfälzischen Industrie hat es im ersten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr Beschäftigte in den Betrieben gegeben. Die nominalen Erlöse der Unternehmen gingen in den ersten drei Monaten um 4,4 Prozent auf insgesamt knapp 28 Milliarden Euro zurück, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mitteilte. Vor allem in der pharmazeutischen und chemischen Industrie seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich weniger Umsätze erzielt worden.

Bad Ems - Knapp 261.000 Personen waren nach Angaben der Statistiker im ersten Quartal in den rheinland-pfälzischen Industriebetrieben beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Zuwachs von 4200 Arbeitskräften oder 1,6 Prozent. Knapp 60 Prozent der Neueinstellungen seien im Maschinenbau, bei den Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenteilen sowie in der Metallerzeugnisherstellung verzeichnet worden.

Der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände, Karsten Tacke, reagierte mit Sorge auf die sinkenden Umsätze. Die Zahlen des Statistischen Landamtes seien ein deutliches Alarmsignal für den rheinland-pfälzischen Wirtschaftsstandort. „Gerade der starke Umsatzrückgang in den Kernindustrien Chemie und Pharma gibt Anlass zur Sorge.“ Diese könnten die ersten Vorzeichen einer drohenden Deindustrialisierung sein.

Aus den insgesamt gestiegenen Beschäftigungszahlen dürften keine falschen Schlüssen gezogen werden, mahnte Tacke. Die Entwicklung der Beschäftigungszahlen folge immer auf die Umsatzentwicklung. Der Industriestandort habe weiterhin mit massiven Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen. „Dem muss schnellstens durch eine attraktive Standortpolitik entgegengewirkt werden.“ dpa