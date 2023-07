Mehr steuerfreie Homeoffice-Tage für Luxemburg-Pendler

Das Logo der CDU. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Die CDU-Fraktion im saarländischen Landtag hat sich für eine weitere Ausweitung der steuerfreien Tage im Homeoffice für Luxemburg-Pendler aus Deutschland ausgesprochen. „Die jetzt vereinbarte Erhöhung von 19 auf 34 Tage ist gut, kann aber nur eine Zwischenlösung sein“, teilte der haushalts- und finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Stefan Thielen, am Donnerstag mit.

Saarbrücken - Eine Regelung von 52 Tagen würde „weitaus eher der Lebenswirklichkeit vieler Grenzgängerinnen und Grenzgänger“ entsprechen.

Eine Ausweitung der Freigrenze könnte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen, aber auch zur Verringerung des Pendlerverkehrs. „Das wäre ein konkreter Beitrag für mehr Klimaschutz“, teilte Thielen mit. Luxemburg zählt mehr als 210.000 grenzüberschreitende Einpendler, davon gut 50.000 aus Deutschland - vor allem aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Nach einer Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens in der vergangenen Woche dürfen deutsche Luxemburg-Pendler ab 2024 deutlich mehr Tage im Homeoffice arbeiten, ohne in Deutschland Steuern zahlen zu müssen. Die Freigrenze wird dann von derzeit 19 auf dann 34 Tage pro Kalenderjahr angehoben. Damit tritt dann für deutsche Berufspendler nach Luxemburg dieselbe Obergrenze in Kraft, die bisher schon für Luxemburg-Pendler aus Frankreich und Belgien gilt. dpa