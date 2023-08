Mehr Touristen im Land, aber noch unter Vor-Corona-Niveau

Ein Schild weist auf eine Jugendherberge hin. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Tourismus in Rheinland-Pfalz erholt sich weiter. Die Zahl der Gäste und Übernachtungen liegt aber weiter unter den Werten von vor der Corona-Pandemie. Im ersten Halbjahr 2023 kamen 3,8 Millionen Besucher ins Land, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Das waren 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei den Übernachtungen ging es um zwölf Prozent auf 9,7 Millionen nach oben.

Bad Ems - Nichtsdestotrotz waren das immer noch knapp sechs Prozent weniger Gäste und 2,5 Prozent weniger Übernachtungen als von Januar bis Juni 2019.

Von den 3,8 Millionen Gästen kamen im ersten Halbjahr 2023 rund 3,1 Millionen aus dem Inland. Das waren dem Landesamt zufolge 14 Prozent mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Sie buchten etwa 7,8 Millionen Übernachtungen. Aus dem Ausland kamen 664.000 Besucher, knapp ein Viertel mehr als vor einem Jahr. Auf sie entfielen 1,8 Millionen Übernachtungen. Die größte Gruppe ausländischer Gäste bildeten die Niederländer. Die einzige Region in Rheinland-Pfalz mit rückläufigen Übernachtungszahlen war die Eifel. Das Amt begründete das mit vorübergehenden Betriebsschließungen in den ersten Monaten. dpa