Mehrere Zerstörungen durch Carport-Feuer in Bad Hönningen

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Durch einen Brand an einem Carport in Bad Hönningen (Landkreis Neuwied) ist es zu mehreren Zerstörungen und einem kurzzeitigem Ausfall des Bahnverkehrs gekommen. Wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte, entstand das Feuer nachts an einem Holzcarport, welches komplett ausbrannte. Von dort aus griffen die Flammen auf eine Wellblechgarage sowie das Carport eines Nachbarhauses über.

Bad Hönningen - Durch den Brand explodierte eine Gasflasche in der Garage, wodurch ein Motorroller zerstört wurde. Zusätzlich sei noch ein Oberleitungsschaden entstanden, teilte die Polizei mit.

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte von der Feuerwehr den Angaben zufolge rechtzeitig verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Bahnverkehr wegen Rauchentwicklungen zwischen Koblenz und Bonn-Beuel kurzzeitig voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei sei ein Glutnest von einem privaten Feuer am Vortag für die Ursache des Brandes naheliegend. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen Verantwortlichen eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. dpa