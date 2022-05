Mehrheit der Rheinland-Pfälzer fühlt sich Land verbunden

75 Jahre nach der Verabschiedung der rheinland-pfälzischen Landesverfassung fühlt sich laut einer Umfrage die Mehrheit der Menschen in Rheinland-Pfalz ihrem Land verbunden. 71 Prozent der Befragten geben an, sich dem Land sehr eng oder eng verbunden zu fühlen, wie eine Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) Mainz für das „SWR Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz“ ergab.

Mainz - Nur 4 Prozent fühlten sich demnach Rheinland-Pfalz nicht verbunden. Am 18. Mai 2022 jährt sich die Verabschiedung der Landesverfassung zum 75. Mal.

Bei der Frage, ob die Lebensbedingungen auf dem Land oder in der Stadt besser seien, gehen die Meinungen laut Umfrage auseinander. 31 Prozent der Befragten sagen, die Lebensbedingungen in der Stadt seien besser, 34 Prozent sehen die Bedingungen des ländlichen Raums klar im Vorteil. 29 Prozent sagen, es gebe keine großen Unterschiede.

Die Umfrage ergab zudem, dass die Mehrheit der Menschen die Sorge vor den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine umtreibt: 87 Prozent der Befragten machten sich große oder sehr große Sorgen um den Frieden in Europa, hieß es. Aber auch die Entwicklung bei Umwelt und Klima bereitet vielen Bürgern (70 Prozent) demnach Sorgen. Und 58 Prozent der Befragten geben an, sich um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft zu sorgen.

Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap unter 1161 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeitraum: 28. April bis 2. Mai 2022). dpa