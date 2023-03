Milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Zu Beginn der neuen Woche können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Temperaturen von bis zu 16 Grad freuen. Allerdings regnet es die nächsten Tage voraussichtlich jeden Tag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach gelangt am Rande einer Tiefdruckzone über Nord- und Nordwesteuropa milde und feuchte Luft in die beiden Bundesländer.

Mainz/Saarbrücken - Die Temperaturen erreichen am Montag den Angaben zufolge bis zu 15 Grad. Doch es soll wechselhaft bleiben. Ab dem Nachmittag sei im Nordwesten etwas Regen möglich. Auch in der Nacht zu Dienstag werde es voraussichtlich hin und wieder regnen. Am Dienstag und Mittwoch steigen die Temperaturen laut DWD auf bis zu 16 Grad. Dabei soll es an beiden Tagen gelegentlich regnen. dpa